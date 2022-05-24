Теневой мэр Перми предложил помощь детям Донбасса

Владимир Плотников озаботился воспитанием детей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Самый богатый депутат Пермской думы, которого считают «серым кардиналом» городской политики, предложил пригласить детей из Донбасса в пермские оздоровительные лагеря. Идею он озвучил, обращаясь к главе города Алексею Демкину и коллегам-депутатам на заседании гордумы.

«Я хотел бы предложить детей из Донбасса пригласить в детские наши лагеря, спортивные лагеря», — сказал Плотников. По его словам, контакты для взаимодействия с республиками Донбасса уже есть.

Кроме этого, депутат предложил коллегам и мэрии Перми вместе выходить в школы и институты, чтобы объяснять детям истинные цели российской спецоперации на Украине. «Порой „пятая колонна“, которая в интернете сидит и всякую ерунду говорит о нашем правительстве, президенте, что мы захватили Украину… Дети наши многие не понимают, что происходит. Поэтому я считаю, что обязательно нам нужно выходить в школы и институты», — пояснил Плотников.

Ранее Плотников поднимал тему детей и спецоперации в разговоре с начальником департамента образования Перми Анной Деменевой. Она тогда сообщила, что учителя с детьми о спецоперации говорят, в чем помогают методические материалы от Министерства просвещения РФ. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее основные цели — денацификация и демилитаризация соседней страны, а также защита жителей Донбасса.