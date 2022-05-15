В Перми депутаты и чиновники поспорили о спецоперации

Владимир Плотников поднял вопрос о патриотическом воспитании детей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о просвещении школьников на тему спецоперации России на Украине подняли депутаты и чиновники на заседании комитета пермской городской думы. Заслушав доклад начальника департамента образования Анны Деменевой о реализации городской программы «Доступное и качественное образование», депутат Владимир Плотников задал вопрос о том, как и что рассказывают школьникам о действиях РФ на Украине.

«Вообще наши дети, особенно старшеклассники знаю, почему у нас в стране проходит спецоперация? Например, я знаю, что в Высшей школе экономики 90% студентов считают, что Путин негодяй, что „Рашка“ — плохая страна, и надо уехать отсюда», — обратился Плотников к Деменевой и коллегам депутатам. По его словам, именно в школах должны воспитывать в детях патриотизм.

Деменева признала, что длительное время такая работа не проводилась в школах, но после изменения законодательства, в каждой школе разработана программа воспитания. «Как только началась специальная военная операция, мы собирались советом директоров. Проводили совещания с руководителями, чтобы правильно всех педагогов сориентировать на разговор с детьми. Со стороны Министерства просвещения РФ нам практически каждую неделю приходят методические материалы, мы говорим на эти темы с детьми», — сообщила Деменева.

Плотников отметил, что дети должны знать, что Россия не воюет с украинским народом, а президент отстаивает интересы россиян. Депутат Александр Ивонин предложил создать в Перми отдельную муниципальную программу по патриотическому воспитанию. Глава комитета Наталья Рослякова отметила, что, к сожалению, исчез институт пионерии: «Вся страна понимает, что пионерии не стало и есть пробел. Я думаю, что это будет вновь».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее причинами стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию соседней страны.

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