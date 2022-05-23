23 мая 2022

Петербуржец купил курганский вездеход, чтобы ездить к отшельнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, бурлак, испытатели
Житель Санкт-Петербурга приобрел курганский вездеход для путешествий по северу России Фото:

Путешественник из Санкт-Петербурга Алексей Тузов приобрел курганский вездеход, аналогов которого нет в мире, чтобы добираться до отшельника, живущего на острове. Об этом сообщается в официальной группе компании «Вездеходы «Бурлак» в соцсети «ВКонтакте».

«Первым делом добрались до Рдейского монастыря. Он находится на юге Новгородской области, на небольшом острове. Сейчас там проживает один отшельник, мы его иногда навещаем. Между большой землей и островом примерно шесть километров непрерывных болот, летом этот участок пути сложен даже для вездеходов», — рассказал Алексей Тузов.

Путешественник планирует приобрести еще один вездеход «Бурлак», чтобы отправиться в большую экспедицию по северу России. «Хотим проехать по Таймыру и Якутии, посмотреть на плато Путорана, а затем через Хатангу, Новорыбное и Сындасско добраться до Нордвика, — поделился Тузов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганское предприятие, производящее спецтехнику для работы в Арктике, расширит производство вездеходов. Компания планирует наладить выпуск до 30 машин в месяц. Вездеходы предназначены для труднопроходимой местности, в том числе болот.

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Путешественник из Санкт-Петербурга Алексей Тузов приобрел курганский вездеход, аналогов которого нет в мире, чтобы добираться до отшельника, живущего на острове. Об этом сообщается в официальной группе компании «Вездеходы «Бурлак» в соцсети «ВКонтакте». «Первым делом добрались до Рдейского монастыря. Он находится на юге Новгородской области, на небольшом острове. Сейчас там проживает один отшельник, мы его иногда навещаем. Между большой землей и островом примерно шесть километров непрерывных болот, летом этот участок пути сложен даже для вездеходов», — рассказал Алексей Тузов. Путешественник планирует приобрести еще один вездеход «Бурлак», чтобы отправиться в большую экспедицию по северу России. «Хотим проехать по Таймыру и Якутии, посмотреть на плато Путорана, а затем через Хатангу, Новорыбное и Сындасско добраться до Нордвика, — поделился Тузов. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганское предприятие, производящее спецтехнику для работы в Арктике, расширит производство вездеходов. Компания планирует наладить выпуск до 30 машин в месяц. Вездеходы предназначены для труднопроходимой местности, в том числе болот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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