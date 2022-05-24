Начальник ГУФСИН по Пермскому краю вдвое увеличил свой доход

Юрий Лымарь стал богаче по сравнению с 2020 годом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководство ГУ ФСИН по Пермскому краю отчиталось о доходах за 2021 год. Начальник управления, Юрий Лымарь, заработал вдвое больше по сравнению с 2020 годом. Информация указана на сайте пермского УФСИН.

«Лымарь Ю.А. — 4 000 591,09 рубль», — указано в сведениях о доходах и имуществе. Годом ранее доход Лымаря составлял почти два млн рублей. Как и прежде, Лымарю принадлежит Mercedes-Benz и квартира площадью 58,6 кв метра (на праве общедолевой собственности).

Самым богатым среди заместителей руководителя управления оказался Дмитрий Машкин. Он указал доход в размере 2 163 806,38 рублей. Квартира (140 кв. м.), жилой дом (149 кв. м.) и земельный участок (600 кв. м.) находятся у него в пользовании.

Доход первого замначальника ГУФСИН по Прикамью Самира Бабаева — 1 680 828,69 рублей. В его собственности значится автомобиль Toyota (модель не указана), а в пользовании — две квартиры площадью 49 и 44 кв метра.

Сергей Носов по итогам 2021 года получил доход в размере 1 744 522,67 рубля. Ему принадлежат две квартиры (одна — на праве совместной собственности), гараж, две кладовые и автомобиль KIA.

Доход Андрея Галлера составил 1 827 291,73 рубль. Он также имеет в собственности квартиру площадью 77 кв метров. Владимир Злобин отчитался о доходах в сумме 1 809 005,09 рублей. У него нет в собственности недвижимости — владельцами земельного участка и квартиры являются его жена и несовершеннолетний ребенок.