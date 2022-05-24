В Свердловской области беженцам Донбасса дадут сотни рабочих мест

Переселенцам из ДНР и ЛНР дадут рабочие места Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские предприятия готовы предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. Предприятия ждут инженеров, врачей, учителей, квалифицированных рабочих, продавцов и других профессионалов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Людей, самостоятельно прибывших на территорию Свердловской области — 607 человек, более 130 из них — до 18 лет. На территории пункта временного размещения проживают 125 человек. Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу — обеспечить социально-бытовое обустройство людей из ДНР, ЛНР, Украины. В этом задействованы все ведомства и министерства региона», — говорится в сообщении ДИПа.

У свердловских работодателей есть большая потребность в устройстве на предприятия граждан, которые прибыли с Украины, ДНР и ЛНР. «Порядка 50 работодателей заявили о такой потребности, есть 823 рабочих места. Предприятия готовы предоставлять жилье или оплачивать общежитие», — рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости Свердловской области Наталия Бордюгова.

Она отметила, что на территории пункта временного размещения прошла ярмарка вакансий. «На сегодняшний день заявки на трудоустройство подали 170 человек, прибывших в Свердловскую область. В Департаменте по труду и занятости населения региона отмечают, вопрос трудоустройства стоит не у всех, поскольку приезжают и люди пенсионного возраста, и мамы с детьми. Но уже 30% людей, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины и заявивших о желании работать, находятся в процессе трудоустройства», — говорит Бордюгова.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область готова разместить на своей территории беженцев из Донбасса. По словам замгубернатора, по вопросам беженцев начала действовать созданная рабочая группа. К ситуации подключено областное правительство, в частности, минздрав, минобразования и министерство социальной политики.