24 мая 2022

На экс-директора челябинского телеканала возбудили новое дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Расследованием занимается следственный комитет Фото:

В Копейске в отношении бывшего директора МУП «ТРК Копейск» Алины Быковой возбудили новое уголовное дело. По предварительным данным, речь идет о мошенничестве с использованием служебного положения, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период работы Быковой директором телеканала она с использованием служебного положения, путем обмана похитила более 69 тыс. рублей, принадлежащие МУП „ТРК Копейск“. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказал источник.

Первое уголовное дело в отношении Алины Быковой возбудили в ноябре прошлого года, ее подозревали в присвоении более 300 тыс. рублей. Дело возбудили по материалам проверки КСП Челябинской области. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ и ГУ МВД по области. Алина Быкова на звонок URA.RU не ответила. В следственном управлении СКР области информацию не комментируют.

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В Копейске в отношении бывшего директора МУП «ТРК Копейск» Алины Быковой возбудили новое уголовное дело. По предварительным данным, речь идет о мошенничестве с использованием служебного положения, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В период работы Быковой директором телеканала она с использованием служебного положения, путем обмана похитила более 69 тыс. рублей, принадлежащие МУП „ТРК Копейск“. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказал источник. Первое уголовное дело в отношении Алины Быковой возбудили в ноябре прошлого года, ее подозревали в присвоении более 300 тыс. рублей. Дело возбудили по материалам проверки КСП Челябинской области. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ и ГУ МВД по области. Алина Быкова на звонок URA.RU не ответила. В следственном управлении СКР области информацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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