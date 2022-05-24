На экс-директора челябинского телеканала возбудили новое дело

Расследованием занимается следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске в отношении бывшего директора МУП «ТРК Копейск» Алины Быковой возбудили новое уголовное дело. По предварительным данным, речь идет о мошенничестве с использованием служебного положения, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период работы Быковой директором телеканала она с использованием служебного положения, путем обмана похитила более 69 тыс. рублей, принадлежащие МУП „ТРК Копейск“. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказал источник.

Первое уголовное дело в отношении Алины Быковой возбудили в ноябре прошлого года, ее подозревали в присвоении более 300 тыс. рублей. Дело возбудили по материалам проверки КСП Челябинской области. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ и ГУ МВД по области. Алина Быкова на звонок URA.RU не ответила. В следственном управлении СКР области информацию не комментируют.