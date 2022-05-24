Для школ ЯНАО готовят сотни политических советников

25 мая 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Политические советники в ЯНАО приступят к работе в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Порядка 260 педагогов приступят к работе советников по воспитанию в школах ЯНАО с сентября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «На данный момент идет подача заявок от педагогов, на сегодня от округа подано около 260 со всех школ и колледжей. Все они пройдут аттестацию, стажировки на лучших площадках институтов повышения квалификации, федеральных детских центрах и с сентября 2022 года приступят к работе в своих школах», — пояснили в пресс-службе властей ЯНАО. Советники по воспитанию должны будут общаться с детьми на политические темы. Ввести новую должность в школах поручил президент РФ Владимир Путин в январе 2022 года. В этом же месяце в ЯНАО уже приступили к работе 13 политических советника. Регион одним из первых был включен в проект по отбору кандидатов на новые должности «Навигаторы детства» 2.0, инициированный Минпросвещения РФ.

Порядка 260 педагогов приступят к работе советников по воспитанию в школах ЯНАО с сентября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «На данный момент идет подача заявок от педагогов, на сегодня от округа подано около 260 со всех школ и колледжей. Все они пройдут аттестацию, стажировки на лучших площадках институтов повышения квалификации, федеральных детских центрах и с сентября 2022 года приступят к работе в своих школах», — пояснили в пресс-службе властей ЯНАО. Советники по воспитанию должны будут общаться с детьми на политические темы. Ввести новую должность в школах поручил президент РФ Владимир Путин в январе 2022 года. В этом же месяце в ЯНАО уже приступили к работе 13 политических советника. Регион одним из первых был включен в проект по отбору кандидатов на новые должности «Навигаторы детства» 2.0, инициированный Минпросвещения РФ.