Путин одобрил пять проектов российских школьников

В российских школах в 2021 году были усовершенствованы системы питания и преподавания, кроме того, появилась новая должность советника директора по работе с общественными объединениями. Данные новшества стали итогом работы главы государства Владимира Путина с предложениями Российского Движения школьников.
По поручению Путина Минпросвещения и Роспотребнадзором были подготовлены новые рекомендации для школьных поваров, учитывающие пожелания учащихся. Изменения в систему питания детей были внесены после соответствующего предложения со стороны активиста движения Льва Афиногенова из мурманской гимназии №1;
В российских школах введена новая должность — советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Глава государства поручил внести данную должность во всероссийскую номенклатуру должностей педагогических работников.
Власти РФ провели работу по комплексному обновлению преподавания истории в учебных заведениях. В частности, во все учебники были внесены дополнительные ссылки на интерактивные материалы. Данное предложение поступило от школьника из Воркуты Никанора Толстых.
Педагоги из высших учебных заведений взяли шефство над школьными научными кружками. Кроме того, согласно поручению Путина, работой со школами займутся также научные организации и высокотехнологичные компании.
На базе международного детского центра «Артек» создана постоянная структура для подготовки специалистов в области воспитания. По поручению главы государства, был разработан единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников.
Общероссийское Движение школьников объединяет учащихся от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. Оно продвигает свои инициативы на высшем уровне второй год. Во втором сезоне вместе со старшеклассниками в обсуждении принимали участие студенты учреждений среднего профессионального образования.
В российских школах в 2021 году были усовершенствованы системы питания и преподавания, кроме того, появилась новая должность советника директора по работе с общественными объединениями. Данные новшества стали итогом работы главы государства Владимира Путина с предложениями Российского Движения школьников. Общероссийское Движение школьников объединяет учащихся от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. Оно продвигает свои инициативы на высшем уровне второй год. Во втором сезоне вместе со старшеклассниками в обсуждении принимали участие студенты учреждений среднего профессионального образования.