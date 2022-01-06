Путин одобрил пять проектов российских школьников

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
Школьники России выдвигали свои идеи президенту Владимиру Путину Фото:

В российских школах в 2021 году были усовершенствованы системы питания и преподавания, кроме того, появилась новая должность советника директора по работе с общественными объединениями. Данные новшества стали итогом работы главы государства Владимира Путина с предложениями Российского Движения школьников.

  • По поручению Путина Минпросвещения и Роспотребнадзором были подготовлены новые рекомендации для школьных поваров, учитывающие пожелания учащихся. Изменения в систему питания детей были внесены после соответствующего предложения со стороны активиста движения Льва Афиногенова из мурманской гимназии №1;
  • В российских школах введена новая должность — советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Глава государства поручил внести данную должность во всероссийскую номенклатуру должностей педагогических работников.
  • Власти РФ провели работу по комплексному обновлению преподавания истории в учебных заведениях. В частности, во все учебники были внесены дополнительные ссылки на интерактивные материалы. Данное предложение поступило от школьника из Воркуты Никанора Толстых.
  • Педагоги из высших учебных заведений взяли шефство над школьными научными кружками. Кроме того, согласно поручению Путина, работой со школами займутся также научные организации и высокотехнологичные компании.
  • На базе международного детского центра «Артек» создана постоянная структура для подготовки специалистов в области воспитания. По поручению главы государства, был разработан единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников.

Общероссийское Движение школьников объединяет учащихся от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. Оно продвигает свои инициативы на высшем уровне второй год. Во втором сезоне вместе со старшеклассниками в обсуждении принимали участие студенты учреждений среднего профессионального образования.

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В российских школах в 2021 году были усовершенствованы системы питания и преподавания, кроме того, появилась новая должность советника директора по работе с общественными объединениями. Данные новшества стали итогом работы главы государства Владимира Путина с предложениями Российского Движения школьников. Общероссийское Движение школьников объединяет учащихся от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. Оно продвигает свои инициативы на высшем уровне второй год. Во втором сезоне вместе со старшеклассниками в обсуждении принимали участие студенты учреждений среднего профессионального образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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