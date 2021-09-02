Специалисты будут отвечать за интерес детей к учебе и внеурочную деятельность школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Введение должностей советников руководителей образовательных учреждений ЯНАО необходимо, чтобы регион был готов к «новым вызовам». Об этом рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU член Общественной палаты РФ от ЯНАО Евгений Забродин.

«Если говорить конкретно о Ямале, то у нас каких-то особых проблем (с воспитательной работой) нет. Но они есть в принципе — не только в стране, но и по всему миру. Это вызов времени. Чем быстрее и раньше мы осознаем, что это проблема, тем лучше», — поделился собеседник агентства.

Заявку на включение округа в список пилотных регионов, где будет введена должность советника по воспитательной работе департамент образования ЯНАО подал в Минпросвещения РФ по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. По словам губернатора, регион заинтересован, чтобы активнее шла внеклассная работа, которая связана и с патриотическим воспитанием, и с «другими активностями».

За дополнительными комментариями редакция URA.RU обратилась в департамент образования ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Как ранее сообщало URA.RU, в число десяти пилотных регионов вошли Тюменская и Челябинская области, где свою работу уже начали советники по воспитательной работе. Специалисты должны будут усиливать интерес школьников к образовательному процессу и заниматься развитием личности детей, а также отвечать за внеурочную деятельность.