Задержанному ФСБ начальнику челябинской колонии отменили приговор

Приговор в отношении Владимира Ульянова отменен, его дело отправлено на пересмотр (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-начальнику исправительной колонии №15 (поселок Потанино Челябинской области) Владимиру Ульянову отменили приговор, вынесенный ранее городским судом Копейска. Такое решение принял 24 мая Челябинский областной суд.

«Приговор отменен. Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — цитирует пресс-службу облсуда издание 74.RU.

Сотрудники ФСБ задержали подполковника Владимира Ульянова 5 июня 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Еще одно уголовное дело возбудили в отношении посредника при получении взяток, общая сумма которых приближается к 200 тысячам рублей.

Гособвинение просило для Ульянова наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. В феврале 2022 года суд в Копейске (поселок Потанино относится к этому городу) приговорил Ульянова в 4,5 года лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Также бывшего силовика обязали выплатить в бюджет государства штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор обжаловали в вышестоящей инстанции обе стороны.