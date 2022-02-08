Задержанному ФСБ начальнику челябинской колонии выбрали наказание

Экс-начальник колонии в Копейске может 6,5 года стать заключенным (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шесть с половиной лет колонии общего режима и миллионный штраф потребовало гособвинение для экс-начальника ИК-15 в Копейске. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Обвиняемый в период с 19 июня 2018 года до 18 мая 2019 года получал от осужденных взятки за облегчение условий наказания, возможность пользовать мобильным телефоном и свободно передвигаться по территории исправительного учреждения. В ходе прений в Копейском суде обвинение запросило наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 1 млн рублей, лишения звания и права в дальнейшем работать в правоохранительных органах», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали подполковника Владимира Ульянова 5 июня 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении посредника при получении взяток, общая сумма которых приближается к 200 тысячам рублей.