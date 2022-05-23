Utair запускает рейсы из Сургута в Армению

24 мая 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Летом из Сургута можно будет улететь в Ереван Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания Utair летом запустит прямые рейсы в Ереван из Сургута. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «В 2021 году мы начали развивать это направление из регионов и в осенне-зимнем расписании открыли рейсы в столицу Армении из Сочи и Тюмени. Сейчас мы решили возобновить полеты по этим направлениям в весенне-летний период. Планируем наращивать количество рейсов в Ереван и уже этим летом начать полеты в Армению из Сургута», — сказано в сообщении авиакомпании. Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник.

Авиакомпания Utair летом запустит прямые рейсы в Ереван из Сургута. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «В 2021 году мы начали развивать это направление из регионов и в осенне-зимнем расписании открыли рейсы в столицу Армении из Сочи и Тюмени. Сейчас мы решили возобновить полеты по этим направлениям в весенне-летний период. Планируем наращивать количество рейсов в Ереван и уже этим летом начать полеты в Армению из Сургута», — сказано в сообщении авиакомпании. Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник.