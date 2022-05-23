23 мая 2022

Utair запускает рейсы из Сургута в Армению

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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Летом из Сургута можно будет улететь в Ереван Фото:

Авиакомпания Utair летом запустит прямые рейсы в Ереван из Сургута. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«В 2021 году мы начали развивать это направление из регионов и в осенне-зимнем расписании открыли рейсы в столицу Армении из Сочи и Тюмени. Сейчас мы решили возобновить полеты по этим направлениям в весенне-летний период. Планируем наращивать количество рейсов в Ереван и уже этим летом начать полеты в Армению из Сургута», — сказано в сообщении авиакомпании.

Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник.

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Авиакомпания Utair летом запустит прямые рейсы в Ереван из Сургута. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «В 2021 году мы начали развивать это направление из регионов и в осенне-зимнем расписании открыли рейсы в столицу Армении из Сочи и Тюмени. Сейчас мы решили возобновить полеты по этим направлениям в весенне-летний период. Планируем наращивать количество рейсов в Ереван и уже этим летом начать полеты в Армению из Сургута», — сказано в сообщении авиакомпании. Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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