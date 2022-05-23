Utair запускает рейсы из Сургута в Армению

Летом из Сургута можно будет улететь в Ереван
Авиакомпания Utair летом запустит прямые рейсы в Ереван из Сургута. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«В 2021 году мы начали развивать это направление из регионов и в осенне-зимнем расписании открыли рейсы в столицу Армении из Сочи и Тюмени. Сейчас мы решили возобновить полеты по этим направлениям в весенне-летний период. Планируем наращивать количество рейсов в Ереван и уже этим летом начать полеты в Армению из Сургута», — сказано в сообщении авиакомпании.
Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник.
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