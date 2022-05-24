Миллиардер Пумпянский оспорил санкции Евросоюза

24 мая 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

9 марта 2022 года Дмитрий и Галина Пумпянские были включены в санкционный список Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены семьи бывшего бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского подали иски в Европейский суд общей юрисдикции. Цель — оспорить их включение в санкционные списки Евросоюза. Иски поданы 17 мая. «Из базы суда следует, что один из исков подала супруга Пумпянского Галина. Второй иск подан либо самим Дмитрием Пумпянским, либо его сыном Александром (имена в базе не указаны). Дополнительной информации по ним в базе не отражено», — согласно информации из картотеки суда. Ранее URA.RU писало, что экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и его жена Галина, попали в санкционный список Канады. Об этом говорится в обновленном списке, опубликованном на сайте правительства Канады. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

Члены семьи бывшего бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского подали иски в Европейский суд общей юрисдикции. Цель — оспорить их включение в санкционные списки Евросоюза. Иски поданы 17 мая. «Из базы суда следует, что один из исков подала супруга Пумпянского Галина. Второй иск подан либо самим Дмитрием Пумпянским, либо его сыном Александром (имена в базе не указаны). Дополнительной информации по ним в базе не отражено», — согласно информации из картотеки суда. Ранее URA.RU писало, что экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и его жена Галина, попали в санкционный список Канады. Об этом говорится в обновленном списке, опубликованном на сайте правительства Канады. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.