Канада ввела санкции против российских олигархов

Канада включила в свои санкционные списки по РФ еще 9 физических лиц, в том числе, владельца группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и его жена Галина попали в санкционный список Канады. Об этом говорится в обновленном списке, опубликованном на сайте правительства Канады. Вместе с бизнесменом в перечне значатся еще семь российских бизнесменов.

В санкционный список также внесен бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Среди попавших в список есть начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, миллиардер Вадим Мошкович, совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон и президент Marathon Group Александр Винокуров.

Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. «Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается страховать или перестраховывать Россию или любое лицо в России или в их пользу в отношении любого товара, описанного в Главе 88 Гармонизированного описания и кодирования товаров», — сообщается на сайте правительства страны.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Под ограничения Канберры попали Сухопутные войска РФ, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и ВДВ. Кроме того, власти страны добавила в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

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