Власти срочно ищут 200 млн, спасая Екатеринбург от дефицита воды. О проблеме доложили Куйвашеву

24 мая 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Воду из Челябинской области перекачивают чуть ли не ежегодно, но в 2022-м на это не оказалось денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургу грозит острый дефицит воды. Об этом URA.RU сообщил источник в городской власти, участвующий в профильных закрытых совещаниях (сейчас это одна из самых обсуждаемых тем). По словам другого собеседника агентства, мэрия ищет дополнительные 200 миллионов рублей на перекачку воды из Челябинской области (Нязепетровское водохранилище). «Дефицит [воды в Екатеринбурге] на текущий момент составляет 109 миллионов кубометров. Это значит, что через три месяца вода, накопленная в местных водохранилищах — Верхнемакаровском и Волчихинском — закончится. А новая по реке в нужном количестве не придет», — поделился источник. «На перекачку [воды] из Нязепетровского водохранилища в этом году в [городском] бюджете было заложено 16 миллионов рублей. Для восполнения запасов екатеринбургскому „Водоканалу“ необходимо еще 200 млн. [Губернатору Евгению] Куйвашеву информация озвучена, но ответа, насколько я знаю, пока нет», — уточнил второй инсайдер в мэрии. Новость по теме Жителям Екатеринбурга грозят проблемы с водой из-за санкций. Решение найдут в Китае В пресс-службе горадминистрации корреспонденту сказали, что через них эта информация не проходила. Но призвали не делать сенсации. «Дефицит [воды] возникает, когда снега зимой недостаточно, и водохранилища не заполнятся до норматива. Этот год был снежный, поэтому вряд ли водохранилища не наполнились. Даже если это так, [у муниципалитета] есть отработанная схема перекачки из Нязепетровского водохранилища и всегда есть резерв средств на это», — заявили в мэрии. В марте URA.RU сообщало о другой надвигающейся проблеме — с питьевой водой. Из-за антироссийских санкций могла сорваться закупка немецких и австрийских реагентов для очистки воды. По последней информации, от угрозы избавились: биодобавки будут приобретены в Китае.

Екатеринбургу грозит острый дефицит воды. Об этом URA.RU сообщил источник в городской власти, участвующий в профильных закрытых совещаниях (сейчас это одна из самых обсуждаемых тем). По словам другого собеседника агентства, мэрия ищет дополнительные 200 миллионов рублей на перекачку воды из Челябинской области (Нязепетровское водохранилище). «Дефицит [воды в Екатеринбурге] на текущий момент составляет 109 миллионов кубометров. Это значит, что через три месяца вода, накопленная в местных водохранилищах — Верхнемакаровском и Волчихинском — закончится. А новая по реке в нужном количестве не придет», — поделился источник. «На перекачку [воды] из Нязепетровского водохранилища в этом году в [городском] бюджете было заложено 16 миллионов рублей. Для восполнения запасов екатеринбургскому „Водоканалу“ необходимо еще 200 млн. [Губернатору Евгению] Куйвашеву информация озвучена, но ответа, насколько я знаю, пока нет», — уточнил второй инсайдер в мэрии. В пресс-службе горадминистрации корреспонденту сказали, что через них эта информация не проходила. Но призвали не делать сенсации. «Дефицит [воды] возникает, когда снега зимой недостаточно, и водохранилища не заполнятся до норматива. Этот год был снежный, поэтому вряд ли водохранилища не наполнились. Даже если это так, [у муниципалитета] есть отработанная схема перекачки из Нязепетровского водохранилища и всегда есть резерв средств на это», — заявили в мэрии. В марте URA.RU сообщало о другой надвигающейся проблеме — с питьевой водой. Из-за антироссийских санкций могла сорваться закупка немецких и австрийских реагентов для очистки воды. По последней информации, от угрозы избавились: биодобавки будут приобретены в Китае.