Тюменский рабочий упал с крыши и погиб. Фото

25 мая 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

В Тюмени погиб рабочий, сорвавшийся с крыши общественной бани Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тюмени погиб мужчина в ходе проведения строительных работ, он сорвался с крыши. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Днем 24.05.2022 во время проведения строительных работ по ремонту кровли общественной бани в г. Тюмени 29-летний работник сорвался с крыши и погиб. По данному факту прокуратура Калининского округа г. Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда», — говорится в сообщении областной прокуратуры.



Там добавили, что на место гибели рабочего приезжал исполняющий обязанности прокурора. К проверке привлечен специалист Госинспекции труда в регионе. Ранее URA.RU рассказывало о другом случае гибели рабочего. Так, в Тюмени при монтаже стен шахты грузового лифта на мужчину обрушилась кирпичная кладка. По версии следствия, ЧП произошло по вине индивидуального предпринимателя, на которого работал погибший. Он не обеспечил контроль за соблюдением правил безопасности. Рабочий в Тюмени сорвался с крыши и погиб Фото: telegram-канал прокуратуры Тюменской области

В Тюмени погиб мужчина в ходе проведения строительных работ, он сорвался с крыши. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Днем 24.05.2022 во время проведения строительных работ по ремонту кровли общественной бани в г. Тюмени 29-летний работник сорвался с крыши и погиб. По данному факту прокуратура Калининского округа г. Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда», — говорится в сообщении областной прокуратуры. Там добавили, что на место гибели рабочего приезжал исполняющий обязанности прокурора. К проверке привлечен специалист Госинспекции труда в регионе. Ранее URA.RU рассказывало о другом случае гибели рабочего. Так, в Тюмени при монтаже стен шахты грузового лифта на мужчину обрушилась кирпичная кладка. По версии следствия, ЧП произошло по вине индивидуального предпринимателя, на которого работал погибший. Он не обеспечил контроль за соблюдением правил безопасности.