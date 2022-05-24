24 мая 2022

В Екатеринбурге таксист сбил мотоциклиста. «Его госпитализировали». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло из-за того, что таксист не увидел мотоциклиста

Водитель Volkswagen Polo, работающий таксистом в Екатеринбурге, сбил 30-летнего мужчину на мотоцикле Honda. ДТП произошло на улице Восточная, сообщает ИА «Ночные новости».

«Водитель такси выезжал из двора дома №230 и не заметил мотоциклиста, который ехал в попутном направлении, и сбил его», — рассказали журналисты. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы.

Таксисту повезло больше, он не пострадал. Но от удара разбилось стекло водительской двери. Ранее URA.RU сообщало о 14-летнем водителе питбайка, который врезался в автомобиль стоящий на светофоре. У мальчика — травмы головы и перелом пальца.

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Водитель Volkswagen Polo, работающий таксистом в Екатеринбурге, сбил 30-летнего мужчину на мотоцикле Honda. ДТП произошло на улице Восточная, сообщает ИА «Ночные новости». «Водитель такси выезжал из двора дома №230 и не заметил мотоциклиста, который ехал в попутном направлении, и сбил его», — рассказали журналисты. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы. Таксисту повезло больше, он не пострадал. Но от удара разбилось стекло водительской двери. Ранее URA.RU сообщало о 14-летнем водителе питбайка, который врезался в автомобиль стоящий на светофоре. У мальчика — травмы головы и перелом пальца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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