ДТП произошло из-за того, что таксист не увидел мотоциклиста
Водитель Volkswagen Polo, работающий таксистом в Екатеринбурге, сбил 30-летнего мужчину на мотоцикле Honda. ДТП произошло на улице Восточная, сообщает ИА «Ночные новости».
«Водитель такси выезжал из двора дома №230 и не заметил мотоциклиста, который ехал в попутном направлении, и сбил его», — рассказали журналисты. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы.
Таксисту повезло больше, он не пострадал. Но от удара разбилось стекло водительской двери. Ранее URA.RU сообщало о 14-летнем водителе питбайка, который врезался в автомобиль стоящий на светофоре. У мальчика — травмы головы и перелом пальца.
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