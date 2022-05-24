В Екатеринбурге таксист сбил мотоциклиста. «Его госпитализировали». Фото

25 мая 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

ДТП произошло из-за того, что таксист не увидел мотоциклиста ИА «Ночные новости» Водитель Volkswagen Polo, работающий таксистом в Екатеринбурге, сбил 30-летнего мужчину на мотоцикле Honda. ДТП произошло на улице Восточная, сообщает ИА «Ночные новости». «Водитель такси выезжал из двора дома №230 и не заметил мотоциклиста, который ехал в попутном направлении, и сбил его», — рассказали журналисты. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы. Таксисту повезло больше, он не пострадал. Но от удара разбилось стекло водительской двери. Ранее URA.RU сообщало о 14-летнем водителе питбайка, который врезался в автомобиль стоящий на светофоре. У мальчика — травмы головы и перелом пальца.

Водитель Volkswagen Polo, работающий таксистом в Екатеринбурге, сбил 30-летнего мужчину на мотоцикле Honda. ДТП произошло на улице Восточная, сообщает ИА «Ночные новости». «Водитель такси выезжал из двора дома №230 и не заметил мотоциклиста, который ехал в попутном направлении, и сбил его», — рассказали журналисты. Пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы. Таксисту повезло больше, он не пострадал. Но от удара разбилось стекло водительской двери. Ранее URA.RU сообщало о 14-летнем водителе питбайка, который врезался в автомобиль стоящий на светофоре. У мальчика — травмы головы и перелом пальца.