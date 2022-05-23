Власти ЯНАО потратят полмиллиарда на «трассу смерти»

24 мая 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Окончание подачи заявок на ремонт трассы Сургут-Салехард — 8 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа разместил закупку на ремонт дороги Сургут-Салехард. Об этом сообщается на едином портале госзакупок. «Объект закупки: ремонт автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок: объезд станции Пуровск. Начальная цена контракта- 471 миллион рублей», — уточняется на портале. Заявка выложена 23 мая. Окончание подачи заявок 8 июня. Ранее URA.RU рассказывал о проблемах на этой дороге. Так, 19 мая из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна. Жители округа теряют колеса и портят автомобильные диски из-за образовавшейся в асфальте ямы. Впадина образовалась, не доезжая 15 км до Губкинского, на трассе Сургут — Салехард. В апреле этого года, дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО подала в суд на Тюменскую автодорожную компанию с целью взыскать около трех миллионов рублей неустойки за просрочку ремонта автомобильной дороги Сургут—Салехард

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа разместил закупку на ремонт дороги Сургут-Салехард. Об этом сообщается на едином портале госзакупок. «Объект закупки: ремонт автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок: объезд станции Пуровск. Начальная цена контракта- 471 миллион рублей», — уточняется на портале. Заявка выложена 23 мая. Окончание подачи заявок 8 июня. Ранее URA.RU рассказывал о проблемах на этой дороге. Так, 19 мая из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна. Жители округа теряют колеса и портят автомобильные диски из-за образовавшейся в асфальте ямы. Впадина образовалась, не доезжая 15 км до Губкинского, на трассе Сургут — Салехард. В апреле этого года, дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО подала в суд на Тюменскую автодорожную компанию с целью взыскать около трех миллионов рублей неустойки за просрочку ремонта автомобильной дороги Сургут—Салехард