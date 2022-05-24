КНДР запустила баллистический снаряд после встречи с Байденом

25 мая 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Правительство Японии утверждает, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны Фото: Роскосмос КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуск снарядов заметили в Южной Корее и Японии. Незадолго до этого эти страны посетил лидер США Джо Байден. «Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении. Это стало уже 17-м ракетным пуском с территории КНДР», — заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (JCS), передает Yonhap. В японском министерстве доложили, что ракета упала в море. Другие две ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, информирует телеканал NHK со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Береговая охрана Японии предупредила рыболовные суда, находящиеся на указанной территории, о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам ракет в случае их обнаружения. Президент США Джо Байден отправился в четырехдневное азиатское турне — первое со времени его вступления в должность. 20 мая он приземлился в Сеуле. После Южной Кореи лидер США отправился в Японию на встречу с представителями Австралии и Индии. Ранее, 4 мая, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Тогда в КНДР официально не сообщили о пуске. При этом официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Позже Япония выразила протест из-за запуска снаряда. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Южнокорейское агентство Yonhap News уточнило, что военные таким образом анализировали дальность и высоту ракеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуск снарядов заметили в Южной Корее и Японии. Незадолго до этого эти страны посетил лидер США Джо Байден. «Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении. Это стало уже 17-м ракетным пуском с территории КНДР», — заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (JCS), передает Yonhap. В японском министерстве доложили, что ракета упала в море. Другие две ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, информирует телеканал NHK со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Береговая охрана Японии предупредила рыболовные суда, находящиеся на указанной территории, о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам ракет в случае их обнаружения. Президент США Джо Байден отправился в четырехдневное азиатское турне — первое со времени его вступления в должность. 20 мая он приземлился в Сеуле. После Южной Кореи лидер США отправился в Японию на встречу с представителями Австралии и Индии. Ранее, 4 мая, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Тогда в КНДР официально не сообщили о пуске. При этом официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Позже Япония выразила протест из-за запуска снаряда. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Южнокорейское агентство Yonhap News уточнило, что военные таким образом анализировали дальность и высоту ракеты.