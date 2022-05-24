Турки назвали Зеленского безмозглым после его нападок в адрес РФ. «Полная комедия»

25 мая 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Читатели En Son Haber раскритиковали Зеленского из-за его высказываний в адрес РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Свои мнения они высказали в комментариях к статье турецкого издания En Son Haber. «Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права» — отметил один из читателей. В статье было написано, что Зеленский в который раз призвал лидеров стран принять участие в восстановлении Украины. Кроме того, он предложил ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и IT-сектор. Также Зеленский выступил с инициативой вывести бизнес из России, при этом он призвал покидающие РФ компании переходить на украинский рынок. Другой комментатор написал, что никто не станет инвестировать в «такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС». По его мнению, богатые люди не вкладывают деньги в «страны, подчиненные американской гегемонии». Еще один читатель статьи отметил, что «ущерб, нанесенный комиком стране за месяц, составляет 500 миллиардов долларов». «Полная комедия», — написал еще один комментатор. Ранее Зеленского высмеяли за его видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный». Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Свои мнения они высказали в комментариях к статье турецкого издания En Son Haber. «Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права» — отметил один из читателей. В статье было написано, что Зеленский в который раз призвал лидеров стран принять участие в восстановлении Украины. Кроме того, он предложил ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и IT-сектор. Также Зеленский выступил с инициативой вывести бизнес из России, при этом он призвал покидающие РФ компании переходить на украинский рынок. Другой комментатор написал, что никто не станет инвестировать в «такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС». По его мнению, богатые люди не вкладывают деньги в «страны, подчиненные американской гегемонии». Еще один читатель статьи отметил, что «ущерб, нанесенный комиком стране за месяц, составляет 500 миллиардов долларов». «Полная комедия», — написал еще один комментатор. Ранее Зеленского высмеяли за его видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный». Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.