В соцсети высмеяли видеообращение Зеленского. «Развезло не по-детски»

18 апреля 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

По мнению подписчиков соцсети президента Украины, Зеленский вел себя неадекватно в своем видеообращении Фото: личная страница Владимира Зеленского После выложенного президентом Украины Владимиром Зеленским видео в Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) у его подписчиков закралось подозрение о том, что он записывал обращение в нетрезвом состоянии. Соответствующий ролик опубликован 17 апреля и все еще доступен к просмотру. В ролике Зеленский признался в любви своему народу, а также пообещал, что они «всех победят». На протяжении видео он крутился в кресле и показывал на предметы, которые его окружали. «Вот это развезло Вовчика! Прет не по-детски», — написал в комментариях пользователь соцсети. «Это точно президент?» — усомнился один из комментаторов, «Ты что такое?» — добавил другой. Многие отметили несвязную речь и странное поведение лидера Украины: «А это нормально в измененном состоянии обращения писать?» Некоторые заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный», «Обдолбанный что ли?», «Опять накидался», — один за другим стали писать подписчики соцсети Владимира Зеленского. Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал заявление о том, что президент Украины давно употребляет наркотики. Также нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику президента Украины Владимира Зеленского, когда он выступал на пресс-конференции. По его словам, он был неусидчив и не фиксировал взгляд. Он предположил, что такая мимика может быть связана с интоксикацией психоактивными веществами или, наоборот, окончанием действия психостимуляторов. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев не заинтересован в перемирии с РФ. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

После выложенного президентом Украины Владимиром Зеленским видео в Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) у его подписчиков закралось подозрение о том, что он записывал обращение в нетрезвом состоянии. Соответствующий ролик опубликован 17 апреля и все еще доступен к просмотру. В ролике Зеленский признался в любви своему народу, а также пообещал, что они «всех победят». На протяжении видео он крутился в кресле и показывал на предметы, которые его окружали. «Вот это развезло Вовчика! Прет не по-детски», — написал в комментариях пользователь соцсети. «Это точно президент?» — усомнился один из комментаторов, «Ты что такое?» — добавил другой. Многие отметили несвязную речь и странное поведение лидера Украины: «А это нормально в измененном состоянии обращения писать?» Некоторые заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный», «Обдолбанный что ли?», «Опять накидался», — один за другим стали писать подписчики соцсети Владимира Зеленского. Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал заявление о том, что президент Украины давно употребляет наркотики. Также нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику президента Украины Владимира Зеленского, когда он выступал на пресс-конференции. По его словам, он был неусидчив и не фиксировал взгляд. Он предположил, что такая мимика может быть связана с интоксикацией психоактивными веществами или, наоборот, окончанием действия психостимуляторов. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев не заинтересован в перемирии с РФ. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом.