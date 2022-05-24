24 мая 2022

Южная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Южная Корея ответила на запуск ракет КНДР Фото:

Южная Корея совместно с США запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

В среду Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Восточного моря (Японское море), пишет издание со ссылкой на южнокорейских военных. «В качестве еще одного быстрого ответа на провокацию Северной Кореи Южная Корея и США запустили баллистическую ракету Hyunmoo-II и одну ракету армейской тактической ракетной системы (ATACMS) в Восточное море, чтобы подчеркнуть свои „способности быстрого нанесения удара“», — передает агентство. Один из запусков оказался неудачным — ракета исчезла, достигнув высоты около 20 километров.

КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в Японское море после того, как президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию в рамках четырехдневного азиатского турне, передает Life. 4 мая КНДР также выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, пишет RT. В связи с этим Япония выразила протест. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии.

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Южная Корея совместно с США запустили баллистическую ракету, чтобы показать КНДР способность быстрого нанесения удара. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News. В среду Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Восточного моря (Японское море), пишет издание со ссылкой на южнокорейских военных. «В качестве еще одного быстрого ответа на провокацию Северной Кореи Южная Корея и США запустили баллистическую ракету Hyunmoo-II и одну ракету армейской тактической ракетной системы (ATACMS) в Восточное море, чтобы подчеркнуть свои „способности быстрого нанесения удара“», — передает агентство. Один из запусков оказался неудачным — ракета исчезла, достигнув высоты около 20 километров. КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в Японское море после того, как президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию в рамках четырехдневного азиатского турне, передает Life. 4 мая КНДР также выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, пишет RT. В связи с этим Япония выразила протест. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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