Global Times: США бросят Украину ради своих интересов

25 мая 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

США оставят Украину в случае проигрыша Фото: Владимир Андреев © URA.RU США оставят Украину без поддержки, если она потерпит поражение в противостоянии с Россией. Об этом заявил эксперт Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь. США пытаются переложить ответственность на других. То есть, если украинские войска проиграют, американские власти сделают вид, что это не имеет никакого отношения к США. «Такое бессовестное заявление означает, что страна может отказаться от своих союзников и партнеров в любой момент», — рассказал Чжан Тэнцзюнь китайскому изданию Global Times. Если прокси-война, которую США развернули на территории Украины, пойдет не по благоприятному для Штатов сценарию, Вашингтон отбранится от Киева, уверен эксперт. При этом США уже отказываются признавать, что стоят за созданием украинского кризиса, добавил он. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает с Россией в прокси-войну, поставляя оружие Украине, передает телеканал 360. Глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников усилить помощь Киеву, пишет RT. Президент США Джо Байден уже одобрил выделение Украине 40 млрд долларов.

США оставят Украину без поддержки, если она потерпит поражение в противостоянии с Россией. Об этом заявил эксперт Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь. США пытаются переложить ответственность на других. То есть, если украинские войска проиграют, американские власти сделают вид, что это не имеет никакого отношения к США. «Такое бессовестное заявление означает, что страна может отказаться от своих союзников и партнеров в любой момент», — рассказал Чжан Тэнцзюнь китайскому изданию Global Times. Если прокси-война, которую США развернули на территории Украины, пойдет не по благоприятному для Штатов сценарию, Вашингтон отбранится от Киева, уверен эксперт. При этом США уже отказываются признавать, что стоят за созданием украинского кризиса, добавил он. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает с Россией в прокси-войну, поставляя оружие Украине, передает телеканал 360. Глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников усилить помощь Киеву, пишет RT. Президент США Джо Байден уже одобрил выделение Украине 40 млрд долларов.