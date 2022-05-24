24 мая 2022

В постоянном месте пробок в Екатеринбурге начали строить мост. Видео

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Галкинский мост. Курган, автомобили, пробка, затор на дороге, машины
На перекрестке у концерна «Калина» собирались крупные пробки Фото:

На перекрестке у концерна «Калина» в Екатеринбурге, где собираются крупные пробки, начали устанавливать балки для строительства моста. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«У „Калины“ закладывают балки на строящейся развязке. Строители используют подъемный кран», — сообщил корреспондент. Ремонт проводится на перекрестке улиц Базовой, Комсомольской и Сибирского тракта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил для строительства развязки 500 млн. Строительство планируют закончить в начале 2023 года. Из-за работ на развязке собираются крупные пробки. Движение там перекрыто с 15 января. В общем на ремонт дорог в 2021 году власти Свердловской области потратили 9,9 миллиардов рублей.

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На перекрестке у концерна «Калина» в Екатеринбурге, где собираются крупные пробки, начали устанавливать балки для строительства моста. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «У „Калины“ закладывают балки на строящейся развязке. Строители используют подъемный кран», — сообщил корреспондент. Ремонт проводится на перекрестке улиц Базовой, Комсомольской и Сибирского тракта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил для строительства развязки 500 млн. Строительство планируют закончить в начале 2023 года. Из-за работ на развязке собираются крупные пробки. Движение там перекрыто с 15 января. В общем на ремонт дорог в 2021 году власти Свердловской области потратили 9,9 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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