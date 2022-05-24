В постоянном месте пробок в Екатеринбурге начали строить мост. Видео

25 мая 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

На перекрестке у концерна «Калина» собирались крупные пробки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На перекрестке у концерна «Калина» в Екатеринбурге, где собираются крупные пробки, начали устанавливать балки для строительства моста. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «У „Калины“ закладывают балки на строящейся развязке. Строители используют подъемный кран», — сообщил корреспондент. Ремонт проводится на перекрестке улиц Базовой, Комсомольской и Сибирского тракта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил для строительства развязки 500 млн. Строительство планируют закончить в начале 2023 года. Из-за работ на развязке собираются крупные пробки. Движение там перекрыто с 15 января. В общем на ремонт дорог в 2021 году власти Свердловской области потратили 9,9 миллиардов рублей.

На перекрестке у концерна «Калина» в Екатеринбурге, где собираются крупные пробки, начали устанавливать балки для строительства моста. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «У „Калины“ закладывают балки на строящейся развязке. Строители используют подъемный кран», — сообщил корреспондент. Ремонт проводится на перекрестке улиц Базовой, Комсомольской и Сибирского тракта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил для строительства развязки 500 млн. Строительство планируют закончить в начале 2023 года. Из-за работ на развязке собираются крупные пробки. Движение там перекрыто с 15 января. В общем на ремонт дорог в 2021 году власти Свердловской области потратили 9,9 миллиардов рублей.