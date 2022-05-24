На курганской границе перехватили партию американской спермы

В Петухово пресекли ввоз в РФ партии бычьей спермы, произведенной в США и Канаде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пункте пропуска «Петухово» Курганской области запрещена к ввозу крупная партия бычьей спермы, произведенной в США и Канаде. Перевозчик не предоставил копию ветеринарного сертификата, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско—казахстанском участке границы на ППУ „Петухово“ (444 км трассы Иртыш в Курганской области) была впервые пресечена попытка незаконного ввоза из Республики Казахстан крупной партии подконтрольной продукции — 41,4 тысячи доз спермы крупного рогатого скота производства США и Канады. Машина следовала из Казахстана в г. Нижний Новгород», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что перевозчик груза не смог предоставить приложение копии ветеринарного сертификата, подтверждающего эпизоотическое благополучие и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Это является обязательным условием разрешения ввоза подобного груза в связи с введением Россельхознадзора с 12 января 2022 года временных ограничений на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана (в качестве мер предосторожности в связи с подозрением на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру). Груз был возвращен в Казахстан, перевозчик наказан по ч. 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе в Петухово пресекли две попытки незаконного ввоза в Россию мокросоленых шкур крупного рогатого скота. У перевозчика не было необходимых документов.