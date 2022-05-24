Курганскую область накроют ливни с градом

Ухудшение погоды ожидается в центральных и восточных районах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 26 и 27 мая местами могут пройти ливни с градом. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В центральных и восточных районах Курганской области с 15 часов 26 мая до 9 часов 27 мая прогнозируется ухудшение погоды. Ожидается комплекс неблагоприятных конвективных явлений: грозы, местами сильные грозы, ливни, местами град до 1 см, порывы ветра до 16 м/сек», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

Ранее представители областного ЦГМС сообщали, что в эти дни в регионе пройдут дожди с грозами. На сайте Гидрометцентра России указано, что дождь пройдет только 26 мая и в ночь на 27 мая.