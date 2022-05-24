24 мая 2022

Курганскую область накроют ливни с градом

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Чай. Клипарт. Курган, ливень, дождь, плохая видиомость
Ухудшение погоды ожидается в центральных и восточных районах региона Фото:

В Курганской области 26 и 27 мая местами могут пройти ливни с градом. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В центральных и восточных районах Курганской области с 15 часов 26 мая до 9 часов 27 мая прогнозируется ухудшение погоды. Ожидается комплекс неблагоприятных конвективных явлений: грозы, местами сильные грозы, ливни, местами град до 1 см, порывы ветра до 16 м/сек», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

Ранее представители областного ЦГМС сообщали, что в эти дни в регионе пройдут дожди с грозами. На сайте Гидрометцентра России указано, что дождь пройдет только 26 мая и в ночь на 27 мая.

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В Курганской области 26 и 27 мая местами могут пройти ливни с градом. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «В центральных и восточных районах Курганской области с 15 часов 26 мая до 9 часов 27 мая прогнозируется ухудшение погоды. Ожидается комплекс неблагоприятных конвективных явлений: грозы, местами сильные грозы, ливни, местами град до 1 см, порывы ветра до 16 м/сек», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45». Ранее представители областного ЦГМС сообщали, что в эти дни в регионе пройдут дожди с грозами. На сайте Гидрометцентра России указано, что дождь пройдет только 26 мая и в ночь на 27 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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