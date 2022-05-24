24 мая 2022

В Пермском крае на шахте погиб рабочий

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, работа под землей, забой
Следователи ищут виновных в трагедии на шахте Фото:

В Березниках (Пермский край) по факту гибели рабочего на одной из шахт возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в ночное время 58-летний мужчина зачищал забой в шахте. «Во время работы устройство по задувке горной породы вышло из строя, его металлическая часть, находясь под давлением, попала рабочему в голову, причинив травму, от которой он скончался на месте», — сообщается в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствием производится сбор доказательной базы и устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU рассказывало о смерти машиниста экскаватора. Мужчина погиб во время выполнения работ.

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В Березниках (Пермский край) по факту гибели рабочего на одной из шахт возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ. По данным следствия, в ночное время 58-летний мужчина зачищал забой в шахте. «Во время работы устройство по задувке горной породы вышло из строя, его металлическая часть, находясь под давлением, попала рабочему в голову, причинив травму, от которой он скончался на месте», — сообщается в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствием производится сбор доказательной базы и устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Ранее URA.RU рассказывало о смерти машиниста экскаватора. Мужчина погиб во время выполнения работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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