В Пермском крае на шахте погиб рабочий

Следователи ищут виновных в трагедии на шахте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) по факту гибели рабочего на одной из шахт возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в ночное время 58-летний мужчина зачищал забой в шахте. «Во время работы устройство по задувке горной породы вышло из строя, его металлическая часть, находясь под давлением, попала рабочему в голову, причинив травму, от которой он скончался на месте», — сообщается в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствием производится сбор доказательной базы и устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

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