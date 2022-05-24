Житель поселка Вогулка (Свердловская область) Сергей Мельцин погиб, принимая участие в спецоперации на Украине. Старший сержант вырос в большой семье, где воспитали 12 детей. Глава поселковой администрации Яков Мошев рассказал URA.RU, что родственникам оказывается помощь в организации похорон.
«Прощание с нашим земляком состоятся завтра, мы помогаем с поминками — заказали столовую, продукты, табличку на могилу. Сергей Мельцин будет похоронен с воинскими почестями: военный оркестр, почетный караул. Парень из большой дружной семьи, где выросло 12 детей. Ждем, когда родственники со всей России приедут в Вогулку», — рассказал Яков Мошев.
Сергей Мельцин служил в мотострелковых войсках, был разведчиком. У 36-летнего мужчины это был уже четвертый контракт: свой первый он заключил, еще будучи срочником. Со слов друзей, свердловчанин бывал в горячих точках, например, в Сирии, однако официальной информации об этом нет. Земляки говорят, что принять участие в спецоперации на Украине было осознанным выбором солдата. Он погиб 4 мая, место гибели и обстоятельства не разглашаются. Чтобы идентифицировать тело, у родственников бойца брали экспертизу ДНК.
Спецоперация РФ на Украине идет с февраля. Российским военным удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. После полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, заявил ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Сергей служил по контракту уже четвертый раз
Фото: соцсети
Со слов друзей, Сергею довелось побывать в горячих точках
Фото: соцсети
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Житель поселка Вогулка (Свердловская область) Сергей Мельцин погиб, принимая участие в спецоперации на Украине. Старший сержант вырос в большой семье, где воспитали 12 детей. Глава поселковой администрации Яков Мошев рассказал URA.RU, что родственникам оказывается помощь в организации похорон. «Прощание с нашим земляком состоятся завтра, мы помогаем с поминками — заказали столовую, продукты, табличку на могилу. Сергей Мельцин будет похоронен с воинскими почестями: военный оркестр, почетный караул. Парень из большой дружной семьи, где выросло 12 детей. Ждем, когда родственники со всей России приедут в Вогулку», — рассказал Яков Мошев. Сергей Мельцин служил в мотострелковых войсках, был разведчиком. У 36-летнего мужчины это был уже четвертый контракт: свой первый он заключил, еще будучи срочником. Со слов друзей, свердловчанин бывал в горячих точках, например, в Сирии, однако официальной информации об этом нет. Земляки говорят, что принять участие в спецоперации на Украине было осознанным выбором солдата. Он погиб 4 мая, место гибели и обстоятельства не разглашаются. Чтобы идентифицировать тело, у родственников бойца брали экспертизу ДНК. Спецоперация РФ на Украине идет с февраля. Российским военным удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. После полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, заявил ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.