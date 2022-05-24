Для записи в добровольческий батальон «Парма» необходимо обратиться в военомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае приступили к формированию отдельного батальона из числа добровольцев, которые отправятся в Донбасс. Информация размещена в паблике «Сила в братстве — 59» — ветераны Пермского края» соцсети «ВКонтакте».

«Мы сегодня объявляем о такой возможности — в Пермском крае формируется отдельный батальон „Парма“. Каждый, кто когда-то отслужил и сейчас находится в категории „воин запаса“, тот, кто считает необходимым встать в ряды защитников России, может стать бойцом этого батальона», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети.

Желающим вступить в батальон обещают ежемесячное денежное довольствие в размере 300 тысяч рублей, обеспечение служебным жильем, бесплатные проезд к месту проведения отпуска. О сроках контракта и его условиях пермяки могут узнать в военкомате по месту регистрации. В опубликованном сообщении также указан номер телефона пункта отбора на военную службу по контракту города Перми, по которому можно уточнить всю интересующую информацию.

Инструктор пункта Владимир Головнин пояснил URA.RU, что пока желающие вступить в батальон не обращались в пункт. «Информация [о наборе добровольцев] размещена совсем недавно, поэтому никто пока к нам не приходил и не звонил», — отметил Головнин. Ранее о наборе контрактников для участия в спецоперации объявил военный комиссариат Лысьвенского городского округа. Он разместил информацию на своих страницах в соцсетях, однако позже она была удалена.

В конце февраля российские войска начали на территории Украины специальную военную операцию. По словам президент РФ Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту жителей ДНР И ЛНР от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.

Пермяков призывают вступить в батальон «Парма» Фото: «Сила в братстве — 59» — ветераны Пермского края», «ВКонтакте»

Добровольцам обещают платить 300 тыс рублей в месяц и бесплатное служебное жилье Фото: «Сила в братстве — 59» — ветераны Пермского края», «ВКонтакте»