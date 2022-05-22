Пермский военкомат объявил о наборе участников спецоперации

В Прикамье отбирают военных для участия в спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Лысьва Пермского края местный военкомат объявил о наборе жителей для участия в спецоперации РФ на Украине. Объявление разместили на официальной странице администрации Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Военный комиссариат Лысьвенского городского округа проводит набор граждан для заключения краткосрочных контрактов на должности офицерского, сержантского и рядового состава для участия в специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР», — указано в объявлении. Заключить контракт можно на различные сроки — от трех месяцев до года. За участие в спецоперации обещают платить от 300 тысяч рублей в месяц.

Россия начала на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера для помощи жителям Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. В марте в военкомате Пермского края заявляли, что весенний призыв пройдет по плану: дополнительной мобилизации не планируется, а срочники не попадут в горячие точки. Между тем, на видеоэкранах в общественном транспорте Перми появились ролики о приеме на военную службу по контракту.