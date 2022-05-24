Курганские власти объяснили, почему Шумков работает без выходных

Курганский губернатор контролирует важные стройки в выходные и праздничные дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков работает без выходных и праздников, потому что лично контролирует строительство социальных объектов и жилых домов. Об этом сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на запрос URA.RU по поводу контроля за стройками.

«Контроль за строительством социальных объектов и жилых домов осуществляется на регулярной основе с проведением совещаний и выездных планерок на объектах, включая выходные и праздничные дни, в том числе с личным участием губернатора Вадима Шумкова», — говорится в ответе департамента. Каждую неделю заместители главы региона, руководители профильного департамента проводят совещания по поводу темпов работ.

В пресс-службе правительства со ссылкой на данные департамента строительства уточнили, что в регионе идет строительство 16 объектов. В частности, возводят три школы, четыре детских сада, три поликлиники и больницы, пять учреждений культуры. Капитально ремонтируют 157 объектов. В этом году отремонтируют 405 километров дорог.

Ранее источники URA.RU рассказывали, что Шумков почти не спит из-за важных строек. По словам инсайдеров, завершение строительства и ремонта объектов в срок — одна из первоочередных задач властей.