Губернатор Вадим Шумков контролирует строительство важных объектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков почти не спит из-за важных строек. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к правительству региона. Источники добавляют, завершение строительства и ремонта объектов в срок — одна из первоочередных задач властей.

«Сейчас после пожаров одна из главных задач правительства — вовремя отстроить социальные объекты и сделать ремонты. Поэтому Шумков жестко спрашивает с профильного зама, директоров департаментов и мэров. При этом, говорят и сам буквально не спит, переживая за важные направления. В нынешних условиях в стране главное, как минимум сделать то, что запланировано — в срок», — поделились источники близкие к правительству.

Согласно информации, которая опубликована на сайте регионального правительства в разделе «Видеотрансляция с камер на строительных площадках», в Кургане возводят пристрой к детскому саду №34, строят школу в 12 микрорайоне и детскую поликлинику в 7 микрорайоне. Идут работы по благоустройству скверов и дворов. В регионе приступили к капитальному ремонту 58 школ по новой федеральной программе. В следующем году начнется реализация проекта строительства малоэтажного жилого комплекса в районе озера Черное.

URA.RU направило редакционный запрос в департамент информационной и внутренней политики с просьбой прокомментировать, как губернатор контролирует строительство важных объектов и рассказать о количестве строек и ремонтируемых объектов. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU сообщало, Курганской области на этот год выделили больше двух миллиардов рублей на ремонт образовательных учреждений. В декабре прошлого года глава Кургана Елена Ситникова подписала соглашение с тюменской компанией о реализации проекта строительства малоэтажного жилого комплекса в районе озера Черное. По данным тюменского застройщика, стройка первого в Кургане района по проекту комплексного развития территорий на 12 тысяч жителей начнется в 2023 году.