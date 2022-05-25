Сергей Собянин заявил, что москвичи освобождаются от уплаты ковидных штрафов
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.
«Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — написал Собянин.
С жителей Москвы не будут взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Власти также выплатят бизнесу и гражданам субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.
Ранее Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений в Москве. С 15 марта жителям города не нужно носить маски, пишет RT.
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