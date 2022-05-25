Собянин объявил ковидную амнистию

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин заявил, что москвичи освобождаются от уплаты ковидных штрафов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

«Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — написал Собянин.

С жителей Москвы не будут взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Власти также выплатят бизнесу и гражданам субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Ранее Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений в Москве. С 15 марта жителям города не нужно носить маски, пишет RT.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Об этом он сообщил на своем официальном сайте. «Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — написал Собянин. С жителей Москвы не будут взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Власти также выплатят бизнесу и гражданам субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов. Ранее Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений в Москве. С 15 марта жителям города не нужно носить маски, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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