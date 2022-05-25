Собянин объявил ковидную амнистию

25 мая 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин заявил, что москвичи освобождаются от уплаты ковидных штрафов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Об этом он сообщил на своем официальном сайте. «Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — написал Собянин. С жителей Москвы не будут взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Власти также выплатят бизнесу и гражданам субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов. Ранее Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений в Москве. С 15 марта жителям города не нужно носить маски, пишет RT.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Об этом он сообщил на своем официальном сайте. «Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — написал Собянин. С жителей Москвы не будут взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Власти также выплатят бизнесу и гражданам субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов. Ранее Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений в Москве. С 15 марта жителям города не нужно носить маски, пишет RT.