Российские саперы обезвредили бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера. При взрыве устройства могла возникнуть угроза радиоактивного заражения территории.
«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», — рассказали газете «Звезда» саперы, которые обезвредили бомбу.
Как изданию рассказала заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, ранее военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», — поделилась Недвига с изданием.
Российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основная ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались в течение восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. В рамках спецоперации 20 мая российские военные полностью освободили комбинат «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов, сам город был взят под контроль ВС РФ еще в апреле, пишет RT.
Взрывное устройство состояло из двух частей
Фото: газета «Звезда»
Часть бомбы была спрятана под местом для размещения пациента
Фото: газета «Звезда»
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Российские саперы обезвредили бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера. При взрыве устройства могла возникнуть угроза радиоактивного заражения территории. «Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», — рассказали газете «Звезда» саперы, которые обезвредили бомбу. Как изданию рассказала заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, ранее военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», — поделилась Недвига с изданием. Российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основная ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались в течение восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. В рамках спецоперации 20 мая российские военные полностью освободили комбинат «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов, сам город был взят под контроль ВС РФ еще в апреле, пишет RT.