Российские военные обезвредили бомбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские саперы обезвредили бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера. При взрыве устройства могла возникнуть угроза радиоактивного заражения территории.

«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», — рассказали газете «Звезда» саперы, которые обезвредили бомбу.

Как изданию рассказала заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, ранее военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», — поделилась Недвига с изданием.

Российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основная ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались в течение восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. В рамках спецоперации 20 мая российские военные полностью освободили комбинат «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов, сам город был взят под контроль ВС РФ еще в апреле, пишет RT.

Взрывное устройство состояло из двух частей Фото: газета «Звезда»