Курганцы продают на Avito необычное компьютерное кресло (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана продает компьютерное кресло ручной работы из рогов лося и меха медведя. Мебель создана в охотничьем стиле и украшена резьбой по кости. Такое объявление выставлено на портале Avito в разделе «Мебель и интерьер».

«Кресло ручной работы сделано умельцами из Салехарда. Оно прекрасно дополнит как домашний интерьер, так и различные студии, кафе, рестораны и офисы. При создании использованы только натуральные материалы, нанесены рисунки резьбой», — говорится в объявлении.

Продавец Евгения рассказала URA.RU, что кресло сделано северянами в подарок ее мужу. Семья решила продать его, потому что кресло занимает много места и практически не используется. Среди его преимуществ женщина отметила мягкость и уникальность.

В феврале этого года житель Кургана разместил на Avito объявление о продаже редкого четырехстворчатого грецкого ореха. «Ошибку природы» продавец оценил в 5 млн рублей.

на портале «Авито Курган» продается уникальное кресло из меха и рогов Портал «Авито Курган»

Рога украшены резьбой по кости Портал «Авито Курган»