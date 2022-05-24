24 мая 2022

В Кургане продают компьютерное кресло из рогов лося. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Курганцы продают на Avito необычное компьютерное кресло (архивное фото) Фото:

Житель Кургана продает компьютерное кресло ручной работы из рогов лося и меха медведя. Мебель создана в охотничьем стиле и украшена резьбой по кости. Такое объявление выставлено на портале Avito в разделе «Мебель и интерьер».

«Кресло ручной работы сделано умельцами из Салехарда. Оно прекрасно дополнит как домашний интерьер, так и различные студии, кафе, рестораны и офисы. При создании использованы только натуральные материалы, нанесены рисунки резьбой», — говорится в объявлении.

Продавец Евгения рассказала URA.RU, что кресло сделано северянами в подарок ее мужу. Семья решила продать его, потому что кресло занимает много места и практически не используется. Среди его преимуществ женщина отметила мягкость и уникальность.

В феврале этого года житель Кургана разместил на Avito объявление о продаже редкого четырехстворчатого грецкого ореха. «Ошибку природы» продавец оценил в 5 млн рублей.

на портале «Авито Курган» продается уникальное кресло из меха и рогов
Рога украшены резьбой по кости
По словам продавца, все элементы кресла сделаны из натуральных материалов
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан»
Подписаться
Житель Кургана продает компьютерное кресло ручной работы из рогов лося и меха медведя. Мебель создана в охотничьем стиле и украшена резьбой по кости. Такое объявление выставлено на портале Avito в разделе «Мебель и интерьер». «Кресло ручной работы сделано умельцами из Салехарда. Оно прекрасно дополнит как домашний интерьер, так и различные студии, кафе, рестораны и офисы. При создании использованы только натуральные материалы, нанесены рисунки резьбой», — говорится в объявлении. Продавец Евгения рассказала URA.RU, что кресло сделано северянами в подарок ее мужу. Семья решила продать его, потому что кресло занимает много места и практически не используется. Среди его преимуществ женщина отметила мягкость и уникальность. В феврале этого года житель Кургана разместил на Avito объявление о продаже редкого четырехстворчатого грецкого ореха. «Ошибку природы» продавец оценил в 5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...