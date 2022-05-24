Курганское МЧС выступило со спецобращением из-за шторма

Скорость ветра в регионе может достичь 28 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области скорость ветра может достичь 28 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. По шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует сильному шторму.

«По прогнозу синоптиков днем 26 мая и ночью 27 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются: очень сильный ветер, шквал 25-28 м/с, очень сильный дождь, крупный град, гроза. Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают граждан проявить осторожность и неукоснительно соблюдать правила безопасности», — рассказали в пресс-службе.

Жителей региона попросили меньше находиться на открытом воздухе и на высоте, закрыть окна, не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций. Также в МЧС отметили, что в такую погоду нельзя укрываться под деревьями и пользоваться электроприборами.

Ранее стало известно, что 26 и 27 мая в регионе могут пройти град, грозы и сильные ливни. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, размер града достигнет сантиметра.