24 мая 2022

Курганское МЧС выступило со спецобращением из-за шторма

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Скорость ветра в регионе может достичь 28 метров в секунду Фото:

В Курганской области скорость ветра может достичь 28 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. По шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует сильному шторму.

«По прогнозу синоптиков днем 26 мая и ночью 27 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются: очень сильный ветер, шквал 25-28 м/с, очень сильный дождь, крупный град, гроза. Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают граждан проявить осторожность и неукоснительно соблюдать правила безопасности», — рассказали в пресс-службе.

Жителей региона попросили меньше находиться на открытом воздухе и на высоте, закрыть окна, не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций. Также в МЧС отметили, что в такую погоду нельзя укрываться под деревьями и пользоваться электроприборами.

Ранее стало известно, что 26 и 27 мая в регионе могут пройти град, грозы и сильные ливни. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, размер града достигнет сантиметра.

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В Курганской области скорость ветра может достичь 28 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. По шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует сильному шторму. «По прогнозу синоптиков днем 26 мая и ночью 27 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются: очень сильный ветер, шквал 25-28 м/с, очень сильный дождь, крупный град, гроза. Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают граждан проявить осторожность и неукоснительно соблюдать правила безопасности», — рассказали в пресс-службе. Жителей региона попросили меньше находиться на открытом воздухе и на высоте, закрыть окна, не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций. Также в МЧС отметили, что в такую погоду нельзя укрываться под деревьями и пользоваться электроприборами. Ранее стало известно, что 26 и 27 мая в регионе могут пройти град, грозы и сильные ливни. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, размер града достигнет сантиметра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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