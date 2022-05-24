Алексей Орлов приехал в гимназию 25 мая
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с выпускным учеников гимназии №2, где впервые в городе появился новый предмет — об основах строительства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Хочу поздравить в вас с этим значимым праздником — праздником последнего звонка», — передал корреспондент слова Орлова. Он подчеркнул, что возлагает большие надежды на выпускников, а также поблагодарил педагогов за успешное обучение детей.
Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №2 ученики восьмого, девятого и десятого класса начали изучать новый предмет, связанный со строительством. В будущем программу могут расширить для других школьников. Это поможет детям при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ.
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