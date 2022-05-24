24 мая 2022

Мэр Екатеринбурга поздравил выпускников строительного класса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в школе. Екатеринбург
Алексей Орлов приехал в гимназию 25 мая Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с выпускным учеников гимназии №2, где впервые в городе появился новый предмет — об основах строительства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Хочу поздравить в вас с этим значимым праздником — праздником последнего звонка», — передал корреспондент слова Орлова. Он подчеркнул, что возлагает большие надежды на выпускников, а также поблагодарил педагогов за успешное обучение детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №2 ученики восьмого, девятого и десятого класса начали изучать новый предмет, связанный со строительством. В будущем программу могут расширить для других школьников. Это поможет детям при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ.

Алексей Орлов в школе. Екатеринбург
Фото:
Алексей Орлов в школе. Екатеринбург
Фото:
Алексей Орлов в школе. Екатеринбург
Фото:
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с выпускным учеников гимназии №2, где впервые в городе появился новый предмет — об основах строительства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Хочу поздравить в вас с этим значимым праздником — праздником последнего звонка», — передал корреспондент слова Орлова. Он подчеркнул, что возлагает большие надежды на выпускников, а также поблагодарил педагогов за успешное обучение детей. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №2 ученики восьмого, девятого и десятого класса начали изучать новый предмет, связанный со строительством. В будущем программу могут расширить для других школьников. Это поможет детям при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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