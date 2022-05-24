Мэр Екатеринбурга поздравил выпускников строительного класса. Фото, видео

25 мая 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов приехал в гимназию 25 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с выпускным учеников гимназии №2, где впервые в городе появился новый предмет — об основах строительства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Хочу поздравить в вас с этим значимым праздником — праздником последнего звонка», — передал корреспондент слова Орлова. Он подчеркнул, что возлагает большие надежды на выпускников, а также поблагодарил педагогов за успешное обучение детей. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №2 ученики восьмого, девятого и десятого класса начали изучать новый предмет, связанный со строительством. В будущем программу могут расширить для других школьников. Это поможет детям при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с выпускным учеников гимназии №2, где впервые в городе появился новый предмет — об основах строительства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Хочу поздравить в вас с этим значимым праздником — праздником последнего звонка», — передал корреспондент слова Орлова. Он подчеркнул, что возлагает большие надежды на выпускников, а также поблагодарил педагогов за успешное обучение детей. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №2 ученики восьмого, девятого и десятого класса начали изучать новый предмет, связанный со строительством. В будущем программу могут расширить для других школьников. Это поможет детям при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ.