Совфед утвердил нового главу МЧС

Совет Федерации утвердил кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Трансляция заседания ведется в соцсетях Совфеда.
Решение о назначении Куренкова было принято единогласно — проголосовали 159 человек. Во время обращения к Совфеду он пообещал принять меры поддержки сотрудников МЧС и их семей.
Во время его выступления один из сенаторов заметил, что Куренкову еще предстоит выработать командный голос. На что он ответил, что умеет говорить громко. «Спасибо за доверие. Голос у меня командный выработан, я застеснялся. Постараюсь оправдать доверие», — заявил Куренков.
Ранее его кандидатуру на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий внес в Совфед президент России Владимир Путин. До этого Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.
Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре 2021 года. Министр спасти сорвавшегося со скалы оператора Александра Мельника, однако, оба мужчины погибли, напоминает телеканал 360.
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Совет Федерации утвердил кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Трансляция заседания ведется в соцсетях Совфеда. Решение о назначении Куренкова было принято единогласно — проголосовали 159 человек. Во время обращения к Совфеду он пообещал принять меры поддержки сотрудников МЧС и их семей. Во время его выступления один из сенаторов заметил, что Куренкову еще предстоит выработать командный голос. На что он ответил, что умеет говорить громко. «Спасибо за доверие. Голос у меня командный выработан, я застеснялся. Постараюсь оправдать доверие», — заявил Куренков. Ранее его кандидатуру на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий внес в Совфед президент России Владимир Путин. До этого Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре 2021 года. Министр спасти сорвавшегося со скалы оператора Александра Мельника, однако, оба мужчины погибли, напоминает телеканал 360.