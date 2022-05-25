Совфед утвердил нового главу МЧС

Пост достался Александру Куренкову Фото: МЧС РФ

Совет Федерации утвердил кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Трансляция заседания ведется в соцсетях Совфеда.

Решение о назначении Куренкова было принято единогласно — проголосовали 159 человек. Во время обращения к Совфеду он пообещал принять меры поддержки сотрудников МЧС и их семей.

Во время его выступления один из сенаторов заметил, что Куренкову еще предстоит выработать командный голос. На что он ответил, что умеет говорить громко. «Спасибо за доверие. Голос у меня командный выработан, я застеснялся. Постараюсь оправдать доверие», — заявил Куренков.

Ранее его кандидатуру на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий внес в Совфед президент России Владимир Путин. До этого Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре 2021 года. Министр спасти сорвавшегося со скалы оператора Александра Мельника, однако, оба мужчины погибли, напоминает телеканал 360.