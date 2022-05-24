Журналисты пожаловались прокурору на тюменских чиновников

25 мая 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Журналисты обратили внимание пресс-секретаря прокуратуры Тюменской области на бездействие чиновников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские чиновники игнорируют запросы от средств массовой информации, хотя по закону должны отвечать на них в обязательном порядке. Об этом тюменские журналисты рассказали во время пресс-конференции со старшим помощником прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Светланой Ильиных. «Очень часто органы государственной власти на официальные редакционные запросы не отвечают вовремя. Либо они работают по ФЗ-59 („О порядке рассмотрения обращений граждан РФ“ — прим. ред.) и продлевают срок ответа на редакционные запросы на срок до 30 дней. Хотя по закону о СМИ этот срок составляет 7 дней, либо органы власти и силовые структуры, в частности, Следственный комитет, не отвечают вообще на эти запросы», — сообщил один из тюменских журналистов, обращаясь к Ильиных. По его словам, за весь 2021 год в Тюменской области за нарушение ФЗ-59 был наказан только один чиновник. В ответ на это пресс-секретарь областной прокуратуры посоветовала в случае нарушения прав журналистов обращаться с жалобами в ведомство. «У нас закон предусматривает продление сроков по рассмотрению запросов, если это требует проверочных мероприятий. Сейчас я не готова сказать, нарушили они или нет: нам нужны конкретные факты и мы их сопоставим с требованиями закона», — пояснила Ильиных в ответ на вопрос. Светлана Ильиных работает в прокуратуре более 13 лет. Она была назначена на должность старшего помощника прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ после увольнения предыдущего пресс-секретаря ведомства Елены Мельниковой.

Тюменские чиновники игнорируют запросы от средств массовой информации, хотя по закону должны отвечать на них в обязательном порядке. Об этом тюменские журналисты рассказали во время пресс-конференции со старшим помощником прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Светланой Ильиных. «Очень часто органы государственной власти на официальные редакционные запросы не отвечают вовремя. Либо они работают по ФЗ-59 („О порядке рассмотрения обращений граждан РФ“ — прим. ред.) и продлевают срок ответа на редакционные запросы на срок до 30 дней. Хотя по закону о СМИ этот срок составляет 7 дней, либо органы власти и силовые структуры, в частности, Следственный комитет, не отвечают вообще на эти запросы», — сообщил один из тюменских журналистов, обращаясь к Ильиных. По его словам, за весь 2021 год в Тюменской области за нарушение ФЗ-59 был наказан только один чиновник. В ответ на это пресс-секретарь областной прокуратуры посоветовала в случае нарушения прав журналистов обращаться с жалобами в ведомство. «У нас закон предусматривает продление сроков по рассмотрению запросов, если это требует проверочных мероприятий. Сейчас я не готова сказать, нарушили они или нет: нам нужны конкретные факты и мы их сопоставим с требованиями закона», — пояснила Ильиных в ответ на вопрос. Светлана Ильиных работает в прокуратуре более 13 лет. Она была назначена на должность старшего помощника прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ после увольнения предыдущего пресс-секретаря ведомства Елены Мельниковой.