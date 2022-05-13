Елена Мельникова проработала в органах прокуратуры 28 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Старший помощник прокурора Тюменской области по связям со СМИ и общественностью Елена Мельникова оставила должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Елена Николаевна Мельникова больше не является старшим помощником прокурора области по связям со СМИ и общественностью. Она ушла на заслуженный отдых», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В разговоре с агентством Мельникова подтвердила, что покинула прокуратуру Тюменской области. «Действительно, я вышла в отставку. Это мое личное решение. Всякая служба когда-то начинается, а когда-то неизбежно приходит время ее завершать. В прокуратуре я проработала более 28 лет, это весьма немалый срок. Очень благодарна руководству прокуратуры области и всем своим коллегам, с которыми сохраняю самые добрые товарищеские отношения», — сообщила она в беседе с URA.RU.

Мельникова уточнила, что последние 15 лет своей работы в прокуратуре она занималась выстраиванием взаимодействия со СМИ. «Искреннюю признательность хочу выразить представителям журналистского сообщества за долгие годы нашего успешного сотрудничества, желаю им крепкого здоровья, больших успехов и новых профессиональных вершин! Относительно дальнейших планов: могу сказать, что они имеются. Самое главное для меня — приносить пользу людям», — отметила она в разговоре с агентством.

В прокуратуру Тюменской области отправлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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