По словам жильцов дома, проблемы с водой они наблюдают несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Нижневартовске пожаловались на ржавую горячую воду. Видео опубликовали в местном telegram-канале, комментаторы в шутливой форме предположили, что из крана льется борщ.

«Большое спасибо „Ладье“ (управляющая компания — прим. URA.RU) за то, что быстро оперативно устранили неполадку. Вода идет кристально чистая», — иронизирует автор видео.

По словам автора поста, проблемы с водой у жителей дома №51 по улице Интернациональной наблюдаются несколько дней. Видео жительница записала после того, как в управляющей компании отчитались об устранении проблемы. Получить оперативный комментарий от представителей управляющей компании на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители 14-этажного дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. Во время происшествия затопило практически три этажа.