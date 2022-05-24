24 мая 2022

Жители Нижневартовска пожаловались на воду «цвета борща». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
По словам жильцов дома, проблемы с водой они наблюдают несколько дней Фото:

Жители многоквартирного дома в Нижневартовске пожаловались на ржавую горячую воду. Видео опубликовали в местном telegram-канале, комментаторы в шутливой форме предположили, что из крана льется борщ.

«Большое спасибо „Ладье“ (управляющая компания — прим. URA.RU) за то, что быстро оперативно устранили неполадку. Вода идет кристально чистая», — иронизирует автор видео.

По словам автора поста, проблемы с водой у жителей дома №51 по улице Интернациональной наблюдаются несколько дней. Видео жительница записала после того, как в управляющей компании отчитались об устранении проблемы. Получить оперативный комментарий от представителей управляющей компании на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители 14-этажного дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. Во время происшествия затопило практически три этажа.

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Жители многоквартирного дома в Нижневартовске пожаловались на ржавую горячую воду. Видео опубликовали в местном telegram-канале, комментаторы в шутливой форме предположили, что из крана льется борщ. «Большое спасибо „Ладье“ (управляющая компания — прим. URA.RU) за то, что быстро оперативно устранили неполадку. Вода идет кристально чистая», — иронизирует автор видео. По словам автора поста, проблемы с водой у жителей дома №51 по улице Интернациональной наблюдаются несколько дней. Видео жительница записала после того, как в управляющей компании отчитались об устранении проблемы. Получить оперативный комментарий от представителей управляющей компании на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что жители 14-этажного дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. Во время происшествия затопило практически три этажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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