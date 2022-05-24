Дом по улице Глазкова, 1 заказал Фонд жилищного строительства ЯНАО Фото: Карина Безносова © URA.RU

Скандальный дом на улице Глазкова в Салехарде, который подперли краном, был построен компанией «Гор-Строй» на средства Фонда жилищного строительства ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города.

«Заказчик многоквартирника на улице Глазкова, 1 — Фонд жилищного строительства ЯНАО. У них на контроле все вопросы, связанные с этим домом», — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, сам дом находится в хорошем состоянии, не имеет трещин. «Проблемы именно с обшивкой здания. Подрядчик их не устранил еще в прошлом году, потому что наступили холода. С сегодняшнего дня строительная компания должна приступить к ремонту», — добавил инсайдер.

В ФЖС ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что новостройка по улице Глазкова, 1 в Салехарде не первый раз страдает из-за сильного ветра. В сентябре 2021 года жители уже обращали внимание, что дом подпирают строительным краном, чтобы с него не сдуло обшивку. Также в мае этого года с ураганным ветром подрядчики дома боролись с помощью крана. Прокуратура решила провести проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению застройщиком требования федерального законодательства.