Отдыхающим в Сочи челябинцам придется переплатить за билет домой

Челябинам приходится покупать билеты по повышенному тарифу (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания «Ижавиа» отменила свои рейсы из Сочи в Челябинск на 30 мая, из-за чего южноуральцам пришлось переплачивать за обратные билеты, купленные у других авиаперевозчиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского аэропорта, «Ижавиа» приостановила свои рейсы на юг страны примерно до середины июня.

«Примерно до середины июня компания „Ижавиа“ приостановит свои полеты на юг России. С 13 июня компания восстановит свои рейсы в Сочи, а с 14 июня — в Анапу. На сегодняшний день в Сочи летают „Уральские авиалинии“, „Победа“, „Северный ветер“», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского аэропорта.

Как рассказала изданию 74.ру одна из челябинских туристок, находящаяся сейчас в Сочи, чтобы попасть домой, ей приходится сокращать на один день отпуск, а также переплачивать 20 тысяч рублей за билеты. По словам женщины, тарифы на перелет из Сочи в Челябинск очень резко меняются. В «Ижавиа» челябинке пообещали вернуть деньги за отмененный рейс.

URA.RU позвонило в пресс-службу авиакомпании. По имеющемся в открытом доступе номеру телефона на звонок не ответили.

В начале мая стало известно, что челябинские власти возьмут на себя часть затрат авиаперевозчиков при перелетах между субъектами РФ из аэропортов Челябинска и Магнитогорска и обратно. На реализацию данной программы из федерального бюджета было выделено 9,1 миллиардов рублей.