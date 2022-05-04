04 мая 2022

Челябинские власти покроют часть стоимости билетов на авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
На программу субсидирования авиаперевозок из федерального бюджета выделено 9,1 миллиарда рублей Фото:

Власти Челябинской области покроют часть затрат перевозчиков при перелетах между субъектами РФ из аэропортов Челябинска и Магнитогорска и обратно. Как следует из документа Росавиации, в программе субсидирования региональных авиаперевозок принимают участие 19 российских авиакомпаний.

«Компания — авиаперевозчик Red Wings стала лидером по количеству рейсов из Челябинской области и обратно. Таким образом, большая часть маршрутов компании из региона будет спонсироваться властями», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Росиавиации.

Помимо компании Red Wings челябинские власти частично проспонсируют услугу авиаперевозки «Азимуту», «Сибири», «ЮВТ Аэро», а также Nordwind Airlines. В Росавиации сообщили, что в 2022 году на реализацию данной программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,1 миллиарда рублей. В первом квартале 2022 года льготной авиаперевозкой воспользовались более 715 тысяч граждан России.

Ранее компания Red Wings получила допуск к увеличению количества рейсов из Челябинска в Анталию и Алма-Ату. Также все лето из челябинского аэропорта в Анталию будет летать компания Turkish Airlines.

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Власти Челябинской области покроют часть затрат перевозчиков при перелетах между субъектами РФ из аэропортов Челябинска и Магнитогорска и обратно. Как следует из документа Росавиации, в программе субсидирования региональных авиаперевозок принимают участие 19 российских авиакомпаний. «Компания — авиаперевозчик Red Wings стала лидером по количеству рейсов из Челябинской области и обратно. Таким образом, большая часть маршрутов компании из региона будет спонсироваться властями», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Росиавиации. Помимо компании Red Wings челябинские власти частично проспонсируют услугу авиаперевозки «Азимуту», «Сибири», «ЮВТ Аэро», а также Nordwind Airlines. В Росавиации сообщили, что в 2022 году на реализацию данной программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,1 миллиарда рублей. В первом квартале 2022 года льготной авиаперевозкой воспользовались более 715 тысяч граждан России. Ранее компания Red Wings получила допуск к увеличению количества рейсов из Челябинска в Анталию и Алма-Ату. Также все лето из челябинского аэропорта в Анталию будет летать компания Turkish Airlines.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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