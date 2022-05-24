Полиция Перми обвинила детей в создании ДТП на «зебрах»

Каждый второй наезд транспорта на ребенка связан с несоблюдением ПДД несовершеннолетними Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествия в Перми в 2021 году произошло из-за невнимательности детей. Данные отражены в итогах оперативно-служебной деятельности УМВД по Перми, который опубликован на сайте краевого главка.

«По итогам 2021 года из 93 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 22 произошли по невнимательности юных участников дорожного движения. Это свидетельствует о том, что каждое четвертое ДТП произошло в результате несоблюдения Правил дорожного движения ребенком. Если разбирать ДТП по видам, то при наезде на пешехода каждый второй наезд происходит по вине несовершеннолетнего», — сказано в отчете. Отмечается, что количество зарегистрированных ДТП по сравнению с 2020 годом снизилось на 25%.

Количество совершенных преступлений в абсолютных цифрах не приводится. При этом указано, что за год их количество увеличилось на 8%, «в основном, за счет роста количества совершенных мошенничеств, краж, в том числе, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий».

На 6,8 процента больше по сравнению с 2020 годом выявлено преступлений в сфере экономики, на 5,6 процента выросло количество киберпреступлений. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае за год в 2,75 раза выросло количество изнасилований.