В Пермском крае выросло число изнасилований

19 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

За три месяца в регионе совершено свыше 9 тысяч преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае число изнасилований выросло на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Краткая характеристика состояния преступности в регионе размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На территории Прикамья в отчетном периоде зарегистрировано 9753 преступления. Отмечается снижение числа умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 8,5%, разбоев на 22,7%, грабежей на 17,6%. Увеличилось число краж на 4,5%, мошенничеств на 13,7%, убийств и покушений на убийство на 18,4% и изнасилований на 17,5% [или 2,75 раза]», — указано в отчете. Также в регионе совершено 428 преступлений экономической направленности, ущерб от них составил 790 миллионов рублей. Из более чем 9 тысяч совершенных преступлений нераскрытыми остаются 4,9 тысячи. URA.RU писало, что Пермский край остается одним из самых криминогенных регионов России. В 2021 году он вошел в число регионов-лидеров по количеству зарегистрированных преступлений. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Пермском крае число изнасилований выросло на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Краткая характеристика состояния преступности в регионе размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На территории Прикамья в отчетном периоде зарегистрировано 9753 преступления. Отмечается снижение числа умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 8,5%, разбоев на 22,7%, грабежей на 17,6%. Увеличилось число краж на 4,5%, мошенничеств на 13,7%, убийств и покушений на убийство на 18,4% и изнасилований на 17,5% [или 2,75 раза]», — указано в отчете. Также в регионе совершено 428 преступлений экономической направленности, ущерб от них составил 790 миллионов рублей. Из более чем 9 тысяч совершенных преступлений нераскрытыми остаются 4,9 тысячи. URA.RU писало, что Пермский край остается одним из самых криминогенных регионов России. В 2021 году он вошел в число регионов-лидеров по количеству зарегистрированных преступлений.