Сезон сбора грибов начался раньше обычного Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области начался сезон сбора грибов. Жители региона делятся фотографиями урожая в социальных сетях.

«Народ уже грибы собирает. Это сегодня собрали. Как-то рано в этом году пошли», — написали в паблике «Мамочки Челябинска» во «ВКонтакте», приложив фотографию мешка с грибами.

В комментариях другие грибники также опубликовали фото найденного урожая. По утверждению пользователя Ирины Ч., собрать мешок грибов удалось прям возле дачного участка в Сосновском районе. А некоторые пользователи утверждают, что в Тюмени уже вовсю торгуют белыми грибами, которые являются самым желанным трофеем для любого грибника.

Ранее в нацпарке «Таганай» обнаружили два новых вида грибов — «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. По обновленным подсчетам, на территории «Таганая» можно обнаружить 539 видов грибов.

Фото: группа «Мамочки Челябинска» в «ВКонтакте»