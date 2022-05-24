24 мая 2022

В Челябинской области начали собирать урожай грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Сезон сбора грибов начался раньше обычного Фото:

В Челябинской области начался сезон сбора грибов. Жители региона делятся фотографиями урожая в социальных сетях.

«Народ уже грибы собирает. Это сегодня собрали. Как-то рано в этом году пошли», — написали в паблике «Мамочки Челябинска» во «ВКонтакте», приложив фотографию мешка с грибами.

В комментариях другие грибники также опубликовали фото найденного урожая. По утверждению пользователя Ирины Ч., собрать мешок грибов удалось прям возле дачного участка в Сосновском районе. А некоторые пользователи утверждают, что в Тюмени уже вовсю торгуют белыми грибами, которые являются самым желанным трофеем для любого грибника.

Ранее в нацпарке «Таганай» обнаружили два новых вида грибов — «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. По обновленным подсчетам, на территории «Таганая» можно обнаружить 539 видов грибов.

Фото:
Фото:
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В Челябинской области начался сезон сбора грибов. Жители региона делятся фотографиями урожая в социальных сетях. «Народ уже грибы собирает. Это сегодня собрали. Как-то рано в этом году пошли», — написали в паблике «Мамочки Челябинска» во «ВКонтакте», приложив фотографию мешка с грибами. В комментариях другие грибники также опубликовали фото найденного урожая. По утверждению пользователя Ирины Ч., собрать мешок грибов удалось прям возле дачного участка в Сосновском районе. А некоторые пользователи утверждают, что в Тюмени уже вовсю торгуют белыми грибами, которые являются самым желанным трофеем для любого грибника. Ранее в нацпарке «Таганай» обнаружили два новых вида грибов — «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. По обновленным подсчетам, на территории «Таганая» можно обнаружить 539 видов грибов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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