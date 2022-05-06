В национальном парке «Таганай» в Челябинской области появились два новых вида грибов — «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. К настоящему моменту на территории парка их насчитывается более 500.
«Это не рассыпанные ягоды и не икра. Это — гриб с экзотическим названием биссонектрия наземная. Редкий, растущий на гниющих растительных останках. Для его развития необходимы жидкие продукты жизнедеятельности животных. За эту особенность его называют «аммиачным грибом», — говорится в сообщении telegram-канала «Таганай News»
Псевдомброфила скученная похожа на блестящие блюдечки, всегда растет по соседству с «аммиачным грибом», с которым, предположительно, образуют симбиоз. Оба вида для Таганая являются новыми. Таким образом, в национальном парке учтено уже 539 видов грибов, уточнили ученые.
В числе первых так же появились стробилюрусы, которые внешне схожи с опятами. Они встречаются в ельниках рядом с упавшими за зиму шишками. Отсюда их второе название — гриб-шишколюб.
«Аммиачный гриб» можно спутать с рассыпанными ягодами
В национальном парке «Таганай» в Челябинской области появились два новых вида грибов — «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. К настоящему моменту на территории парка их насчитывается более 500. «Это не рассыпанные ягоды и не икра. Это — гриб с экзотическим названием биссонектрия наземная. Редкий, растущий на гниющих растительных останках. Для его развития необходимы жидкие продукты жизнедеятельности животных. За эту особенность его называют «аммиачным грибом», — говорится в сообщении telegram-канала «Таганай News» Псевдомброфила скученная похожа на блестящие блюдечки, всегда растет по соседству с «аммиачным грибом», с которым, предположительно, образуют симбиоз. Оба вида для Таганая являются новыми. Таким образом, в национальном парке учтено уже 539 видов грибов, уточнили ученые. В числе первых так же появились стробилюрусы, которые внешне схожи с опятами. Они встречаются в ельниках рядом с упавшими за зиму шишками. Отсюда их второе название — гриб-шишколюб.