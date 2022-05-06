Всего в нацпарке учтено более 500 видов грибов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области появились два новых вида грибов — «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. К настоящему моменту на территории парка их насчитывается более 500.

«Это не рассыпанные ягоды и не икра. Это — гриб с экзотическим названием биссонектрия наземная. Редкий, растущий на гниющих растительных останках. Для его развития необходимы жидкие продукты жизнедеятельности животных. За эту особенность его называют «аммиачным грибом», — говорится в сообщении telegram-канала «Таганай News»

Псевдомброфила скученная похожа на блестящие блюдечки, всегда растет по соседству с «аммиачным грибом», с которым, предположительно, образуют симбиоз. Оба вида для Таганая являются новыми. Таким образом, в национальном парке учтено уже 539 видов грибов, уточнили ученые.

В числе первых так же появились стробилюрусы, которые внешне схожи с опятами. Они встречаются в ельниках рядом с упавшими за зиму шишками. Отсюда их второе название — гриб-шишколюб.

«Аммиачный гриб» можно спутать с рассыпанными ягодами Фото: telegram-канал «Таганай News»