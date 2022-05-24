Корпус курганского университета никто не захотел ремонтировать

Корпус КГУ планировали отремонтировать за 111 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители Курганского государственного университета не смогли найти подрядчика, который будет ремонтировать корпус вуза, где расположен IT-институт. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. <…> Электронный аукцион признается несостоявшимся», — указано в протоколе подведения итогов определения поставщика.

На ремонт корпуса, расположенного по адресу: пр. Машиностроителей, 12, планируют потратить 111,3 млн рублей. Работы, в том числе, будут связаны с отоплением, сетями водопровода, канализации системой электроснабжения, вентиляцией.

IT-институт открыли 2020 году в здании Курганского государственного университета. В 2021 году его посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В мае 2022 года представители КГУ расторгли контракт с питерским подрядчиком, который должен был заняться строительством бассейна в микрорайоне Заозерный. Бассейн за 242 млн рублей должны были построить к концу октября.