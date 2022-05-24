24 мая 2022

Корпус курганского университета никто не захотел ремонтировать

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
Корпус КГУ планировали отремонтировать за 111 млн рублей Фото:

Представители Курганского государственного университета не смогли найти подрядчика, который будет ремонтировать корпус вуза, где расположен IT-институт. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. <…> Электронный аукцион признается несостоявшимся», — указано в протоколе подведения итогов определения поставщика.

На ремонт корпуса, расположенного по адресу: пр. Машиностроителей, 12, планируют потратить 111,3 млн рублей. Работы, в том числе, будут связаны с отоплением, сетями водопровода, канализации системой электроснабжения, вентиляцией.

IT-институт открыли 2020 году в здании Курганского государственного университета. В 2021 году его посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В мае 2022 года представители КГУ расторгли контракт с питерским подрядчиком, который должен был заняться строительством бассейна в микрорайоне Заозерный. Бассейн за 242 млн рублей должны были построить к концу октября.

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Представители Курганского государственного университета не смогли найти подрядчика, который будет ремонтировать корпус вуза, где расположен IT-институт. Данная информация размещена на портале госзакупок. «По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. <…> Электронный аукцион признается несостоявшимся», — указано в протоколе подведения итогов определения поставщика. На ремонт корпуса, расположенного по адресу: пр. Машиностроителей, 12, планируют потратить 111,3 млн рублей. Работы, в том числе, будут связаны с отоплением, сетями водопровода, канализации системой электроснабжения, вентиляцией. IT-институт открыли 2020 году в здании Курганского государственного университета. В 2021 году его посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В мае 2022 года представители КГУ расторгли контракт с питерским подрядчиком, который должен был заняться строительством бассейна в микрорайоне Заозерный. Бассейн за 242 млн рублей должны были построить к концу октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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