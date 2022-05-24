Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли 25 мая первую очередь научно-технического центра компании в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«Современный профильный центр осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В составе — четырехэтажное здание НТЦ, двухэтажное хранилище керна и склад лабораторных образцов», — рассказали в инфоцентре.
По информации властей, в центре уже работает 200 человек. При открытии второй очереди предприятия число рабочих мест увеличится до 1000.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли 25 мая первую очередь научно-технического центра компании в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Современный профильный центр осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В составе — четырехэтажное здание НТЦ, двухэтажное хранилище керна и склад лабораторных образцов», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, в центре уже работает 200 человек. При открытии второй очереди предприятия число рабочих мест увеличится до 1000. О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей.