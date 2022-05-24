24 мая 2022

Глава «НОВАТЭК» открыл в Тюмени новый научный центр. Фото

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Леонид Михельсон прибыл в Тюмени на открытие научно-технического центра Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли 25 мая первую очередь научно-технического центра компании в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Современный профильный центр осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В составе — четырехэтажное здание НТЦ, двухэтажное хранилище керна и склад лабораторных образцов», — рассказали в инфоцентре.

По информации властей, в центре уже работает 200 человек. При открытии второй очереди предприятия число рабочих мест увеличится до 1000.

О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей.

Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли 25 мая первую очередь научно-технического центра компании в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Современный профильный центр осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В составе — четырехэтажное здание НТЦ, двухэтажное хранилище керна и склад лабораторных образцов», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, в центре уже работает 200 человек. При открытии второй очереди предприятия число рабочих мест увеличится до 1000. О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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