Глава «НОВАТЭК» открыл в Тюмени новый научный центр. Фото

25 мая 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Леонид Михельсон прибыл в Тюмени на открытие научно-технического центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли 25 мая первую очередь научно-технического центра компании в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Современный профильный центр осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В составе — четырехэтажное здание НТЦ, двухэтажное хранилище керна и склад лабораторных образцов», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, в центре уже работает 200 человек. При открытии второй очереди предприятия число рабочих мест увеличится до 1000. О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей. Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли 25 мая первую очередь научно-технического центра компании в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Современный профильный центр осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В составе — четырехэтажное здание НТЦ, двухэтажное хранилище керна и склад лабораторных образцов», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, в центре уже работает 200 человек. При открытии второй очереди предприятия число рабочих мест увеличится до 1000. О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей.